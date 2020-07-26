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Розмова Зеленського з Путіним: як Кремль і Офіс президента дали різні акценти

З ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Пресслужби Кремля і Офіс президента дали різні акценти в повідомленнях для ЗМІ.

Неділя, 26 липня 2020, 19:59

Про це повідомляють #Букви з посиланням на пресслужбу Кремля и Офіс президента.

І Кремль, і Офіс президента повідомили, що головною темою обговорення президентів двох країн став початок перемир’я на Донбасі.

Обидві сторони підкреслили важливість цього рішення і необхідність його дотримуватися.

“Дана позитивна оцінка погодженням на засіданні Групи 22 липня додаткових заходів щодо припинення вогню, які вступають в силу з 27 липня. Акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей учасниками конфлікту”, – повідомила пресслужба Кремля.

“Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі”, – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Далі акценти пресслужб Путіна і Зеленського зроблені різні.

“З російського боку підкреслена пріоритетність реалізації прийнятих лідерами “нормандського формату” рішень, в тому числі за підсумками саміту в Парижі в грудні 2019 року. Володимир Путін охарактеризував прийняту 15 липня Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таку, що суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання. Крім того, виражена серйозна заклопотаність у зв’язку з недавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень “Комплексу заходів” і необхідність його перегляду. Президент Росії особливо відзначив, що ще раз озвучена Володимиром Зеленським у ході нинішнього телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади. Президенти також обмінялися думками щодо ситуації навколо пандемії коронавірусу”, – йдеться в звіті Кремля.

Виходячи з повідомлення прес-служби Путіна, можна зробити висновок, що Зеленський підтвердив вірність Мінським угодам і говорив не тільки про  Донбас, а й обговорював ситуацію з коронавірусом в Росії.

У повідомленні Офісу президента України даються традиційні акценти.

“Президенти двох країн обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина. Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента також повідомили, що обговорювали питання змін до Конституції в контексті Мінських угод по Донбасу.

“Сторони також обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України. Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, у контексті важливості проведення наступного саміту “Нормандської четвірки” в Берліні”, – написала пресслужба Зеленського.

  • Раніше повідомлялося, що під час зустрічі радників “нормандської четвірки” в Берліні, Росія вимагала від України до 6 липня представити в Тристоронній контактній групі проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.
Теги: Володимир Зеленський, Офіс Президента, Путін, Війна на Донбасі, Кремль

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