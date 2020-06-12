Влада України не обговорювала питання, якою має бути кількість хворих на коронавірус COVІD-19 у країні, щоб повернутися до посилених заходів карантину.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Так, відповідаючи на запитання, чи проговорював він із президентом Володимиром Зеленським та прем’єром Денисом Шмигалем, якою має бути кількість хворих, щоб посилити карантин, Разумков заявив:

“Будемо сподіватись, що до цього не дійде. Були пропозиції від штабу по виходу з карантину. Якою має бути цифра хворих, щоб повернутись у карантин, таких розмов не було. Я сподіваюсь, що цього не станеться”.

Разумков також прокоментував розподіл грошових коштів зі спецфонду із боротьби з коронавірусом. За його словами, перерозподілити їх на інші сфери можна буде після завершення епідемії.

“Дивіться, гроші до спецфонду знімались пропорційно з усіх напрямків – десь більше, десь менше. В тому числі й із зарплат чиновників. І була домовленість, що після виходу з коронавірусної кризи ті гроші, які залишаться невикористаними, будуть пропорційно повернуті на ті напрями, з яких їх зняли. На жаль, поки епідемія ще не завершилась. Тому глобально вносити зміни в бюджет поки зарано”, – пояснив спікер ВР.