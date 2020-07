Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на видавництво Simon & Schuster.

Так, книга “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Занадто багато і завжди мало: Як моя сім’я породила найнебезпечнішу в світі людину”) надійшла в продаж у вівторок. У перший же день вона була розкуплена тиражем 950 тисяч примірників.

Йдеться не лише про паперове видання мемуарів, але також про електронне та аудіокнигу. У видавництві назвали це рекордним для себе результатом.

В Simon & Schuster уточнили, що книга племінниці Трампа побила рекорд, встановлений мемуарами колишнього помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона “Кімната, де це відбувалося: мемуари Білого дому”. За перший тиждень було продано більше 780 тисяч копій спогадів Болтона.

Варто зазначити, що вихід книги Мері Трамп намагалися заблокувати через суд. Відповідний позов подавав молодший брат президента США – Роберт Трамп. Він стверджував, що книга порушує угоду про нерозголошення, яка була укладена після смерті їхнього батька Фреда Трампа в 1999 році. Зазначалося, що Мері Трамп зобов’язалася не розголошувати певну інформацію про сім’ю. Домовленості стосувалися спадщини.

Про що книга

Як раніше розповідали #Букви, в книзі “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” Мері описала сімейні відносини між нинішнім американським президентом і його братом Фредом, а також іншими членами сім’ї.

Вона спробувала пояснити, як сталося так, що її дядько став “людиною, котра тепер загрожує здоров’ю, економічній безпеці та соціальним основам усього світу”.

Вона описала Трампа як людину, яка постійно прагнула до більшого і досягала цього, користуючись абсолютно будь-якими способами, в тому числі незаконними.

“Більше сімейних грошей, більше сімейної історії, більше влади, більше слави”, – охарактеризувала вона прагнення свого дядька.

За словами Мері, після того, як старший брат президента США, Фред Трамп-молодший, помер у 1981 році від ускладнень, пов’язаних з алкоголізмом, Дональд Трамп підштовхнув свого батька, Фреда Трампа, багатого забудовника, віддати йому всі статки. Так і було зроблено. Тому діти Фреда, Мері і Фред (третій), подали до суду, вимагаючи віддати їм належну частину спадщини.

Згадуючи про президентські вибори 2016 року, Мері Трамп зазначила:

“Я бродила по своєму будинку… Я була вражена (перемогою Трампа) точно так само, як багато інших людей. Але моя травма була більш особистою. Здавалося, що 62 979 636 виборців вирішили перетворити цю країну в макроверсію моєї неблагополучної сім’ї”.

Мері стверджує, що Трамп завжди жив у брехні – як в родині, так і в бізнесі. Вона вважає, що успіх Трампа в бізнесі – не більше, ніж “міф”, який він сам створив. За її словами, Трамп позиціонував себе як дуже успішного бізнесмена, хоча, фактично, таким не був.

Мері Трамп стверджує, що саме вона раніше передала газеті Тhe New York Times податкові документи Трампа. На підставі цих документів був написаний матеріал про бізнес Трампа до того, як він став президентом. Цей матеріал був відзначений Пулітцерівською премією.