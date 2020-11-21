Президент України Володимир Зеленський, який зараз лікується від коронавірусу, у відеозверненні привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

Відео опублікував Офіс президента.

“Сьогодні ми відзначаємо День Гідності та Свободи. Особливий день, пов’язаний з початком двох революцій. І вони, і студентська Революція на граніті, тридцятиліття якої відзначалося 2 жовтня, доводять одну істину: у визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом. Які зміни відбулися та що не відбулося після революцій, чи стали реформи відображенням тих цінностей, які відстоювали люди на барикадах, чи виправдали вони надії – про це можна говорити багато і дуже довго сперечатись. Але є найбільший здобуток, який неможливо заперечити”, – сказав він.

За словами Зеленського, здобуток – це нова свідомість і громадян, і влади.

“Кожен громадянин знає: фраза “Від мене нічого не залежить” – це міф. Разом ми можемо все. А кожна влада в Україні матиме щонайменше три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу. Бо ми не будемо мовчати, нас неможливо залякати або зламати. Українці готові боротися за правду і справедливість – навіть ціною власного життя.

Ми готові захищати свободу вибору, свободу слова та думки, рівність, повагу, верховенство права та демократії. А найголовніше – захищати рідну Україну, її суверенітет і територіальну цілісність”, – зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні слід не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки.