П’ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виділив п'ять кроків для перемоги над режимом Путіна. Він закликав Захід продовжити озброєння України та вводити більш руйнівні санкції проти РФ.

Про це Петро Порошенко розповів під час свого виступу на “Форумі Седона 2022”.

За його словами, війна не стосується ані проблеми частини Донецької та Луганської областей, ані захисту російського народу, російської мови, російської церкви, ані протидії розширенню НАТО. Путін використовує мову як зброю з тим, щоб виправдати свої територіальні претензії та імперіалістичні фантазії про так звані російські історичні землі.

Тому жодна сусідня з РФ країна з російськомовним населенням не може зараз почуватися у безпеці.

Також Порошенко зазначив, що очільник Кремля одержимий ідеєю відновлення “імперської величі РФ”, заснованій на агресії, завоюваннях і масових етнічних чистках.

“РФ прагне захоплювати нові території. І не тільки в Україні. Російські провокації в Придністров‘ї підвищують ризики небезпеки тепер і для Молдови. Бачимо також гнів Путіна щодо Фінляндії і Швеції за їх потенційне приєднання до Альянсу. Зростає пропаганда ненависті до країн Балтії, Польщі, Словаччини, інших країн Центральної та Східної Європи. Тож будьте впевнені, що на Україні режим Путіна у своїй агресії не зупиниться. РФ готується до війни з усім демократичним світом”, – заявив політик.

Тож він наголосив, що вільний світ має об‘єднатися і дати відсіч режиму Путіна, максимально послабити його агресивні апетити і в “кінцевому підсумку депутінізувати РФ та світову політику”.

Порошенко нагадав, що стратегічні плани Путіна щодо бліцкригу в Україні провалилися, і тепер його війна пробуксовує. Він не був готовий до такої тривалої боротьби.

Російські військові втратили понад 1000 танків, близько 2500 бойових броньованих машин, 190 літаків і 155 вертольотів. Ці втрати вже набагато вищі, ніж більшість європейських армій.

“Однак божевільний Путін не зупиняється. Він продовжує свою криваву загарбницьку війну. Крім “вагнерівців”, Путін залучає також найманців із Сирії, Лівії, Ефіопії, щоб ті воювали на його боці. Я впевнений, що Путін буде дуже розчарований. Перемога буде за нами. Чим більше світ допомагатиме нам, тим швидше ми переможемо режим Путіна”, – заявив Порошенко.

Він зауважив, що коли Путін розпочав свою неспровоковану війну проти України, він зробив помилку, яка дорого йому коштуватиме, якщо не всього.

“Він думав надати урок вам. Натомість ми всі повинні надати урок йому. Урок про правила, на яких базується цей світ. Жодна країна не може змінювати кордони іншої країни силою. Урок про альянс демократій. Ми – не якась слабка субстанція. Ми не боїмося протистояти агресії. Ми готові дати відсіч тим, хто наважиться на нас напасти. Ми довели, що можемо захистити демократію! Я впевнений, що сенатор Маккейн був би надзвичайно радий побачити таке сильне та ефективне лідерство США у світі”, – зазначив лідер “ЄС”.

Петро Порошенко переконаний, що режим Путіна сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу. Країна, побудована Путіним за два десятиліття його влади, розрахована лише на агресію, порушення всіх правил і, зрештою, на війну.

За словами п’ятого президента, ворог готувався до війни роками, якщо не десятиліттями.

Військові злочини Путіна можна простежити в Чечні та Грузії, Сирії та Україні, а також у вбивствах на вулицях Берліна та Солсбері, Києва.

Путіна та його режим необхідно представити до міжнародного трибуналу за злочини проти людства та геноцид проти українців. Зокрема за допомогою “Списку Бучі”, свого роду “списку Магнітського”.

Однак Порошенко переконаний, що президент РФ – не єдина проблема.

“Він отруїв російський народ, і цю російську хворобу треба як слід вилікувати. Російський народ також повинен зазнати відповідальності. Не лише злочини режиму Путіна, а й, зрештою, злочини минулого радянського режиму мають бути належно оцінені й засуджені самим російським народом”, – наголосив політик.

Задля уникнення ескалації та придушення режиму Путіна, Порошенко запропонував пройти крізь пʼять потужних кроків:

1 – більше міжнародної солідарності та політичної підтримки України.

2 – більш руйнівні санкції проти РФ: ембарго на критичний імпорт та експорт, а також повна блокада російських кораблів.

3 – нові оборонні та наступальні озброєння для захисту та звільнення українських територій від російських загарбників.

4 – більше фінансово-економічної допомоги для повоєнної відбудови України (ініціатива створення так званого плану Маршалла 2.0).

5 – швидке надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС до кінця 2022 року, а також Плану дій щодо членства в НАТО.

Політик зауважив, що із програшем РФ зміцніють демократичні підходи в усьому світі.

“Переконаний, і, думаю, що вірив у це і Джон Маккейн, що демократія вистоїть і переможе у цій битві. А тому дуже важливим є зберігати нашу єдність з тим, щоб разом зупинити Путіна і вигнати його з України. Допоможіть нам врятувати вас! Дякую і Слава Україні та слава США!”, – резюмував Петро Порошенко.

Довідка. “Форум Седона” – це зібрання національних та міжнародних лідерів, яке проводиться щовесни в Аризоні. Саме цей штат багато років поспіль представляв сенатор Джон Маккейн у Конгресі США. Седонський форум скликає лідерів думок, осіб, які приймають рішення, активістів та міжнародних експертів. Російське вторгнення в Україну цього року стало центральною темою Форуму.

Виступ Порошенка модерував конгресмен, майор ВПС Нацгвардії США Адам Кінзінгер. Конгресмен 1 травня вніс проект спільної резолюції про участь армії США у разі якщо РФ застосує зброю масового ураження проти України.