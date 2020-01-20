В аеропорту "Бориспіль" прикордонники зняли з рейсу в Шарм-ель-Шейх (Єгипет) чоловіка, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

П’яного чоловіка з літака вивели ботпроводникі і передали правоохоронцям.

Коли чоловік зрозумів, що він уже нікуди не летить, а його сім’я залишилися на борту літака, почав нецензурно лаятися, кидатися паспортом і перечити законним вимогам прикордонників.

Чоловіка намагалися довго заспокоїти і пояснити, що подібна поведінка неприпустима ні на борту літака, ні на території пункту пропуску. Після невдалих спроб приборкати туриста, прикордонники були змушені затримати громадянина і притягнути до адміністративної відповідальності.