Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
П’яного чоловіка з літака вивели ботпроводникі і передали правоохоронцям.
Коли чоловік зрозумів, що він уже нікуди не летить, а його сім’я залишилися на борту літака, почав нецензурно лаятися, кидатися паспортом і перечити законним вимогам прикордонників.
Чоловіка намагалися довго заспокоїти і пояснити, що подібна поведінка неприпустима ні на борту літака, ні на території пункту пропуску. Після невдалих спроб приборкати туриста, прикордонники були змушені затримати громадянина і притягнути до адміністративної відповідальності.
- 1 січня в аеропорту “Бориспіль” прикордонникам довелося втихомирити чоловіка, який поводився агресивно через відмову в перетині кордону у зв’язку з боргами по аліментах.