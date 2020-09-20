Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що односторонніх інспекцій позицій українських військових на Донбасі у майбутньому не буде.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Кравчука, якщо в майбутньому і будуть проводитися інспекції, то і позицій українських військових, і позицій бойовиків.

“Я не знаю, як ми вирішимо, це не одна Україна буде вирішувати (щодо можливості нового інспектування позицій, – ред.). Україна може вирішувати тільки в одному випадку – те, що буде, щоб воно не було одностороннє. Якщо інспектування, то в нас і в них, тому що ми маємо десятки, біля 50 випадків, я наголошую, біля 50 випадків, де та сторона порушує ті ж самі домовленості мінські, як вони кажуть, що порушуємо ми. Тобто не може бути, що вони будуть пред’являти вимоги до України, а Україна буде виконувати, не маючи можливості примусити через ОБСЄ, через моніторингову місію, скажімо, виконувати ці умови і протилежну сторону”, – зазначив він.

Коментуючи інспектування позицій біля населеного пункту Шуми на Донбасі, яке не відбулося, але планувалося за участю бойовиків, Кравчук наголосив, що це була “одноразова спроба”.

“Те, що було, це випадковість, це була одноразова спроба, одноразова спроба провести інспектування біля села Шуми. Але оскільки протилежна сторона порушила зразу ж зранку наступного дня те, про що ми домовились на відеоконференції, то українські Збройні сили і Україна відмовилась від такого інспектування”, – заявив Кравчук.

За словами голови української делегації, Київ наполягає, що потрібно спочатку “відпрацювати механізми”, які б “діяли постійно, а не разово” при можливих інспектуваннях позицій.

“Я наголошую на тому, що якщо будуть прийняті рішення будь-якого характеру, то вони будуть торкатися двох сторін – і тієї, і нашої сторони обов’язково. Буде так, а не одностороннє”, – уточнив Кравчук.

Про яке інспектування йдеться?

5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.

Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.

9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.

Інспектування викликало резонанс в українському суспільстві, а згодом було скасовано.

О 14:15 10 вересня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.