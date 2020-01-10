Дослідники з Університету Пенсильванії придумали новий спосіб лікування раку, що дозволяє пацієнтові пройти курс променевої терапії менш ніж за секунду.

Про це повідомляє видання New Atlas.

Станом на сьогодні променева терапія є одним із найбільш ефективних методів лікування раку. Але він далеко не ідеальний: зазвичай курс терапії займає тривалий час – від декількох тижнів до місяців, протягом яких пошкодження часто отримують і здорові клітини.

Відтак, після перемоги над раком у пацієнта можуть виникнути інші проблеми зі здоров’ям.

Вчені знайшли можливе вирішення цієї проблеми: променеву FLASH-терапію. Згідно з новою методикою, пацієнт отримує за секунду дозу радіації, яку в рамках традиційного курсу лікування отримав би протягом тижнів.

Найчастіше для променевої терапії, що допомагає позбутися від пухлин, використовується фотонне випромінювання. Нова методика передбачає використання протонів.

Дослідники довели ефективність протонної променевої терапії раку, при якій здорові тканини пошкоджуються менше. Самі частинки при цьому проникають глибше в клітини, що в перспективі допоможе лікувати більш широкий спектр типів пухлин.

За словами вчених, існуючі лінійні прискорювачі, які вже використовуються в лікарнях для променевої терапії, можна адаптувати під новий метод.

Тестування було проведено на мишах із бічними пухлинами підшлункової залози. Воно показало, що новий метод настільки ж ефективний, як і традиційний курс хіміотерапії. При цьому FLASH-терапія знизила втрату здорових клітин і не провокувала фіброз кишечника (є поширеним побічним ефектом променевої терапії).

Вчені мають намір далі працювати над новим методом і не виключають, що незабаром FLASH-терапія буде введена в медичну практику.