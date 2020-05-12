Про це йдеться на Facebook-сторінці “Дії”.

“Вчора Telegram-бот UA Baza злив базу даних з 26 млн водійських посвідчень. Чутки, що до цього причетна Дія — безпідставні. Це неможливо навіть теоретично. Ось чому:

Дія не має бази даних і не накопичує таку інформацію.

Обсяги інформації, доступної у боті, в десятки, а то й сотні разів, перебільшує ту, з якою працює “Дія”.

Аналіз боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в даркнеті. Йдеться про базу “ПриватБанку”, а також інших приватних баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі ВКонтакте, Linkedin”, – говорится в сообщении.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив, що Служба безпеки України почала слідчі дії щодо роботи Telegram-бота і доступних в ньому персональних даних.