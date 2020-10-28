Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков надав термінове доручення пресслужбі Апарату Верховної Ради України переглянути та прийняти виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації.

Про це повідомила прессекретар спікера ВР Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам “Слідство.Інфо” відвідувати парламент.

“Перебуваючи з візитом у Німеччині, ми з подивом дізналися про пропозицію прес-служби Апарату Верховної Ради України щодо позбавлення деяких ЗМІ акредитації до Верховної Ради. Розуміючи важливість неупередженого та об‘єктивного висвітлення роботи Верховної Ради Дмитро Разумков надав термінове доручення прес-службі Апарату Верховної Ради України переглянути та прийняти виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації”, повідомила Туній.

За її словами, Разумков підкреслив, що журналісти таких проектів, як наприклад, “Слідство. Інфо” мають беззаперечне право доступу до першоджерел у парламенті та гарантоване право на журналістську діяльність.