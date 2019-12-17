Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“У нас достатньо напружена ситуація сьогодні і в стінах Верховної Ради, і за її межами. Є пропозиція від усіх фракцій і депутатських груп, я думаю, що вони з нею погодяться, зараз провести позачергове засідання аграрного комітету. Прошу голів і членів комітету зібратися на третьому поверсі Верховної Ради. На це засідання запрошується перший заступник і заступник голови ВРУ, запрошується керівництво фракцій, голова або співголови, без додаткових колег, які там бажають взяти участь. При всій повазі, тому що ми це перетворимо з робочої наради знову на якесь хаотичне явище”, – зазначив Разумков.

Він уточнив, що на засіданні аграрного комітету не розглядатимуться поправки до законопроєкту про відкриття ринку землі, а лише “організаційні питання”.

“У зв’язку з цим я пропоную закрити ранкове засідання ВРУ достроково, на півгодини раніше”, – підсумував Разумков.

Перед цим народні депутати від “Батьківщини” заблокували президію в залі засідань Верховної Ради. Так, о 12:00 в засіданні було оголошено традиційну перерву, під час якої нардепи від “Батьківщини” на чолі з Юлією Тимошенко зайняли президію.

Біля президії і трибуни також знаходилися нардепи від “Опозиційної платформи – За життя”.

Перерва затягнулася, і коли близько 13:00 до зали засідань увійшли спікер ВР Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук, вони не змогли пройти до своїх робочих місць. Згодом відбулася дискусія між Разумковим і нардепами.