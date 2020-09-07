Голова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий буде виконати указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради, якщо такий буде виданий і будуть для цього конституційні підстави.

Про це він сказав у інтерв’ю “Українським Новинам”.

“Підстави для дострокового припинення повноважень Парламенту чітко виписані в Конституції. Станом на сьогодні жодна з них, на мій погляд, не може бути застосована до діючої Верховної Ради України. Коаліція є, ми працюємо більш ніж регулярно, уряд працює. Жодних підстав для дострокового припинення повноваження я поки що я не бачу. Сподіваюся, що вони не з’являться”, – заявив Разумков.

Він зазначив, що готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського.

“Якщо для цього будуть конституційні підстави, я, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буду їх виконувати. Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій”, — сказав він.

Разумков підкреслив, що наразі таких підстав немає.

“Чи з’являться вони завтра або через місяць, я, на жаль, не можу вам відповісти. Чи не з’являться і нова каденція буде через 4 роки. Подивимося”, — додав спікер.