Спікер Парламенту Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук перед початком засідання підписали зміни до Закону "Про Конституційний Суд України".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Автором проєкту змін є нардепка від “Слуги народу” Ольга Совгиря. Цей проєкт розробили з метою виходу з конституційної кризи.

Законопроєктом пропонують встановити, що процедура діяльності Конституційного Суду визначатиметься законом, а не регламентом суду як внутрішнім актом.

Фото: #Букви