Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Автором проєкту змін є нардепка від “Слуги народу” Ольга Совгиря. Цей проєкт розробили з метою виходу з конституційної кризи.
Законопроєктом пропонують встановити, що процедура діяльності Конституційного Суду визначатиметься законом, а не регламентом суду як внутрішнім актом.
Фото: #Букви
- Раніше комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував ухвалити законопроєкт президента Володимира Зеленського про судоустрій.
- Зазначимо, законопроєктом передбачаються зміни до законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про Вищу раду правосуддя”, а також до розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.