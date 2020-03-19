Про це повідомило #Буквам джерело у фракції “Слуги народу”.
Результати Разумкова і Стефанчука були негативними.
“Зробили (тести, – ред.) ті, хто мав ознаки хвороби, для заспокоєння”, – відзначило джерело.
Як відомо, напередодні у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. Він нещодавно повернувся з-за кордону. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.
Таким чином він контактував із іншими депутатами і співробітниками Верховної Ради.
У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.
Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він знаходиться на самоізоляції вдома.
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.
- Другою людиною з коронавірусом в Київській області виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова.