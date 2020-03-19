Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук зробили тест на наявність коронавірусу COVID-19.

Про це повідомило #Буквам джерело у фракції “Слуги народу”.

Результати Разумкова і Стефанчука були негативними.

“Зробили (тести, – ред.) ті, хто мав ознаки хвороби, для заспокоєння”, – відзначило джерело.

Як відомо, напередодні у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. Він нещодавно повернувся з-за кордону. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.

Таким чином він контактував із іншими депутатами і співробітниками Верховної Ради.

У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.

Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він знаходиться на самоізоляції вдома.