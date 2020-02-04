Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков наполягає, що законопроєкт про дострокове припинення повноважень народних депутатів за "кнопкодавство" необхідно доопрацювати і ухвалити.

Про це він заявив під час відкриття третьої сесії Парламенту дев’ятого скликання.

“Ми повинні зробити багато речей, які обіцяли, в тому числі, нашим виборцям… Це і боротьба з “кнопкодавством”. Ми зробили перший крок, ми прибрали частково це явище, оскільки ввели кримінальну відповідальність. Але ми обіцяли, що люди будуть втрачати мандат, якщо вони це робитимуть (голосувати, – ред.) неперсонально”, – зазначив Разумков.

Він нагадав, що Конституційний суд України визнав законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за прогули і “кнопкодавство” таким, що не відповідає Основному закону країни.

На думку Разумкова, законопроєкт потрібно доопрацювати і все-таки винести на голосування.

“Сьогодні є рішення Конституційного суду, але я думаю, що цей законопроєкт має бути доопрацьований. І все ж ми, як народні депутати, будемо наполягати на виконанні цієї обіцянки”, – наголосив спікер ВР.

(На відео – з 2:54)