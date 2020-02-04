Про це він заявив під час відкриття третьої сесії Парламенту дев’ятого скликання.
“Ми повинні зробити багато речей, які обіцяли, в тому числі, нашим виборцям… Це і боротьба з “кнопкодавством”. Ми зробили перший крок, ми прибрали частково це явище, оскільки ввели кримінальну відповідальність. Але ми обіцяли, що люди будуть втрачати мандат, якщо вони це робитимуть (голосувати, – ред.) неперсонально”, – зазначив Разумков.
Він нагадав, що Конституційний суд України визнав законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за прогули і “кнопкодавство” таким, що не відповідає Основному закону країни.
На думку Разумкова, законопроєкт потрібно доопрацювати і все-таки винести на голосування.
“Сьогодні є рішення Конституційного суду, але я думаю, що цей законопроєкт має бути доопрацьований. І все ж ми, як народні депутати, будемо наполягати на виконанні цієї обіцянки”, – наголосив спікер ВР.
(На відео – з 2:54)
- 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за “кнопкодавство”. З 16 січня він набув чинності. За неперсональне голосування передбачений штраф від 3 тисяч (51 тис. грн) до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн).
- Конституційний суд України визнав законопроєкт президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і “кнопкодавство” неконституційним.