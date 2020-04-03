Свою думку Разумков висловив у коментарі Цензор.НЕТ.

“Правоохоронні органи повинні дати оцінку записам. Моя позиція – треба перевіряти всі факти. Не може бути поділу на своїх і чужих”, – сказав він.

Разумков підкреслив, що перед законом усі рівні.

“Водночас я не розумію, чому в державі, де війна й епідемія, 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату. Мені здається, що в СБУ є інші цілі і завдання”, – додав він.

За словами голови парламенту, розслідування має відбуватися в рамках закону і без будь-якого тиску.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.