Свою думку Разумков висловив у коментарі Цензор.НЕТ.
“Правоохоронні органи повинні дати оцінку записам. Моя позиція – треба перевіряти всі факти. Не може бути поділу на своїх і чужих”, – сказав він.
Разумков підкреслив, що перед законом усі рівні.
“Водночас я не розумію, чому в державі, де війна й епідемія, 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату. Мені здається, що в СБУ є інші цілі і завдання”, – додав він.
За словами голови парламенту, розслідування має відбуватися в рамках закону і без будь-якого тиску.
Нагадаємо, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.