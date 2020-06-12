Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

За словами Разумкова, він почав працювати з кінця першого курсу інституту.

На уточнююче запитання, чим він займався, спікер ВР відповів: “Ой, багато чим. Починали з того, що машини купували на кордоні й продавали тут”.

“Бізнесів у мене було багато, і заробив я їх давно”, – додав він.

Разумков також прокоментував наявність у своїй декларації 26 млн гривень, які він позичив громадянину на ім’я Олег Галушко.

“Позичені кошти були в 2016 році, і якщо ви піднімете минулорічну декларацію, то там теж є ця інформація. Хоча її можна було не декларувати, але я вважав за краще її вказати. Через ці гроші до мене вже приходили і ваші колеги-розслідувачі, які побачили це раніше. Адже є така схема, коли ти начебто комусь щось позичив, щоб потім ці гроші показати. Я їм показав документи 2016 року”, – пояснив Разумков.

Він додав, що в 2016 році не міг знати, що стане головою Верховної Ради, і про будь-які схеми мови бути не може.

На запитання, про що він думав у 2016 році, Разумков відповів: “В 2016… я себе непогано почував, у мене прекрасна родина, будинок, був бізнес. Я займався тим, що мені подобається”.