Відповідну заяву він зробив, відкриваючи ранкове засідання Парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.

“Давайте не забувати, що Україна завжди була дуже толерантною державою. Мені дико було вчора спостерігати, я впевнений, як і вам, як і більшій частині, 99 % наших співгромадян, що відбувалося з нашими громадянами, які повернулися з Китаю. Нашими, ще раз наголошую. По-перше, вони здорові, і я сподіваюся, що так буде і протягом 14 днів, коли пройде карантин, і всі зможуть спокійно повернутися до своїх домівок. Однак навіть якщо б хтось із них був хворий, вражений цим вірусом, це наші громадяни, такі ж, як ми з вами в цьому залі і в цій державі”, – наголосив Разумков.

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Спікер ВР нагадав, що на місці евакуйованих міг опинитися кожен.

“Не дай Бог комусь із тих, хто вчора блокував їхнє переміщення, щоб серед них були їхні родичі, близькі, і на цьому місці може бути кожен”, – заявив він.

Разумков закликав українців “чути один одного, залишатися людьми” і думати про те, як об’єднати державу, а не шукати “ті механізми, які можуть нашкодити Україні”.

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