Таке оголошення він зробив під час сьогоднішнього засідання ВР, повідомляє кореспондент #Букви.

“Згідно зі статтею 60 закону про регламент Верховної Ради України, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” в ВР народного депутата України Лероса Гео Багратовича”, – зазначив Разумков.

Після оголошення Разумкова Лерос подякував у Facebook всім, хто його підтримав.

“Шановні депутати “СН”, я хочу подякувати тим, хто мене підтримав, та тим, хто робить мене сильнішим. Я добре знаю, що казати правду – невигідно, навіть небезпечно. Учора мені додали ще дві кримінальні справи, а у п’ятницю мені спалили авто, але я почуваюся прекрасно, бо я вільна людина. Немає кращого відчуття за свободу”, – наголосив Лерос.

Він також зазначив, що “ще нікого не виключали з фракції так підло, під тиском збираючи підписи за спиною”. Крім того, нардеп звернувся до Володимира Зеленського.

“Пане президенте, ви стверджуєте, що будь-якою ціною хочете миру, але мир у боягуза наступає з білим прапором в руках”, – підсумував Лерос.

Варто зазначити, що напередодні в “Слузі народу” заявили, що прийняли рішення виключити Лероса з фракції за підсумками збору підписів.

Виключення з фракції відбулося після того, як Лерос, виступаючи з трибуни ВР, різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в порушенні обіцянок, і назвав його “порожнім місцем в історії”.

Сам Лерос повідомляв, що Зеленський після його промови “наказав Арахамії (голові фракції “Слуги народу”, – ред.) негайно зібрати підписи” про виключення з фракції “СН”.