Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що якби парламентарі працювали без порушень регламенту, то не вдалося б прийняти чверть законів.

Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Разумков вважає недотримання термінів для ознайомлення нардепів з текстами законопроектів (передбачено 10 днів, – ред.), незначним порушенням регламенту. За його словами, є деякі законодавчі ініціативи, які можна прочитати швидко.

“Дійсно, згідно з регламентом, правки, таблиці потрібно давати за десять днів. Але, згідно з цією логікою, ми не прийняли б і чверті того, що було прийнято. І знаєте, при всій повазі до регламенту … є законопроекти, які мають велику купу паперів і треба їх вивчити – це одна ситуація. Тут я можу погодитися. Є законопроекти, де три правки. І відкладати закон про, наприклад, питаннях поліпшення життя наших військовослужбовців на три тижні, тому що … Ну можна прочитати законопроект, де три правки. З точки зору регламенту, це можна віднести до порушень. А з точки зору людської логіки – це буде неповага, до, наприклад, тієї ж армії “, – сказав спікер.

Також Разумков підкреслив, що з початку роботи Парламент жодного разу не голосував двічі за один законопроект, порушуючи регламент. Крім цього, редагування і пропозиції не вносили в проекти законів “з голосу”.

У перспективі депутати збираються працювати над змінами до регламенту.