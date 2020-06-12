Про це очільник Парламенту розповів в інтерв’ю #Буквам.
Так, відповідаючи на запитання, що чутки про такий конфлікт із главою держави ходять вже приблизно півроку, Разумков заявив:
“Ні, я регулярно бачу президента, буваю на нарадах. Мені здається, що в мене з президентом досить конструктивні відносини”.
Спікер ВР також прокоментував ситуацію з покладанням квітів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тоді Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих разом із головою свого Офісу Андрієм Єрмаком. Разумков ж на церемонії не був присутній.
Спікер запевнив, що це не пов’язано з існуванням якогось конфлікту.
“Я не був окремо, я був із головами комітетів. Наскільки мені відомо, покладання президентом квітів відбулось таким чином, бо вони рано відлітали (глава держави 8 травня відвідав Луганську область, а 9 травня – Закарпаття, – ред.), – заявив Разумков, уточнивши, що його в ці поїздки не запрошували.
Відповідаючи на запитання, кому вигідно поширювати чутки, що він самостійна фігура і потенційний кандидат у президенти, спікер ВР наголосив, що “опоненти й недоброзичливці завжди є”.
При цьому Разумков не уточнив, що це за недоброзичливці.
- Днями народний депутат України Гео Лерос (“Слуга народу”) повідомив, що, за його інформацією, голова Офісу президента України Андрій Єрмак вів переговори з главами фракцій, щоб організувати відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.