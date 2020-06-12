Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков спростував чутки про його конфлікт із президентом Володимиром Зеленським, зазначивши, що у них "достатньо конструктивні відносини".

Про це очільник Парламенту розповів в інтерв’ю #Буквам.

Так, відповідаючи на запитання, що чутки про такий конфлікт із главою держави ходять вже приблизно півроку, Разумков заявив:

“Ні, я регулярно бачу президента, буваю на нарадах. Мені здається, що в мене з президентом досить конструктивні відносини”.

Спікер ВР також прокоментував ситуацію з покладанням квітів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тоді Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих разом із головою свого Офісу Андрієм Єрмаком. Разумков ж на церемонії не був присутній.

Спікер запевнив, що це не пов’язано з існуванням якогось конфлікту.

“Я не був окремо, я був із головами комітетів. Наскільки мені відомо, покладання президентом квітів відбулось таким чином, бо вони рано відлітали (глава держави 8 травня відвідав Луганську область, а 9 травня – Закарпаття, – ред.), – заявив Разумков, уточнивши, що його в ці поїздки не запрошували.

Відповідаючи на запитання, кому вигідно поширювати чутки, що він самостійна фігура і потенційний кандидат у президенти, спікер ВР наголосив, що “опоненти й недоброзичливці завжди є”.

При цьому Разумков не уточнив, що це за недоброзичливці.