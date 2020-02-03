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Разумков присоромив депутатів за необдумані висловлювання в ефірі

Спікер Парламенту Дмитро Разумков присоромив народних депутатів за їх необдумані висловлювання в телеефірах різних шоу.

Понеділок, 3 лютого 2020, 11:44

Про це повідомляють #Букви.

Так, сьогодні під час погоджувальної ради Разумков закликав парламентарів “більш зважено ставитися до того, що ви говорите в засобах масової інформації і не тільки під час ефірів, але і по час роботи з людьми”.

“Я розумію, що всі ми робимо помилки, але відповідальність, яка лежить на народних депутатах, значно більша, ніж у інших. Багато з тих, хто працює у Верховній Раді вважають, що в стінах Ради якийсь інший клімат, вакуум. Люди починають жити в іншій реальності, відірваній від суспільства, відірваній від людей, відірваній від тих проблем, які є у людей. Але ситуація може докорінно змінитися, і замість м’яких крісел ви можете опинитися дуже близько до людей”, – сказав Разумков.

Він також порекомендував парламентарям частіше спілкуватися з людьми, слухати і чути їхні проблеми, намагатися їх вирішити.

“Колеги, будьте людьми. Щоб потім вам не було соромно дивитися людям в очі”, – підкреслив Дмитро Разумков.

Мабуть голова Верховної Ради мав на увазі слова “слуги народу” Євгена Брагара, який в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно … Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Ці слова нардепа викликали чималу критику в соцмережах і осуд з боку його ж фракції.

Сама пенсіонерка тоді заявила про своє розчарування політикою чинної влади.

  • Депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
  • У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
  • Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.
Теги: Брагарь, Дмитро Разумков

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