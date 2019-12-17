Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, раніше сьогодні відбулося позапланове засідання аграрного комітету. За його підсумками Разумков анонсував продовження консультацій, у зв’язку з чим вечірнє засідання вирішили не проводити (формально відкрити та закрити).
“Відбулися консультації на засіданні (аграрного, – ред.) комітету. Там були присутні представники депутатських фракцій і груп. Консультації триватимуть і сьогодні, і, я думаю, що завтра вранці. Тому була пропозиція, я так розумію, від усіх фракцій і депутатських груп, сьогодні продовжити роботу не в пленарному режимі. Однак оскільки передбачено вечірнє засідання Верховної Ради, пропоную побудувати роботу таким чином. Зараз ми його відкриваємо і достроково закриваємо, вечірнє засідання ВР. Після цього повертаємося до консультацій”, – наголосив Разумков.
Після цього він оголосив реєстрацію, під час якої в сесійній залі зареєструвалися 320 народних депутатів.
Спікер ВР одразу ж закрив вечірнє пленарне засідання.
“Вечірнє пленарне засідання оголошую відкритим і паралельно засідання оголошую закритим. Повертаємося до консультацій”, – оголосив Разумков.
- Раніше сьогодні народні депутати від “Батьківщини” заблокували президію в залі засідань Верховної Ради через законопроєкт щодо ринку землі. У зв’язку з цим спікер Верховної Ради Дмитро Разумков достроково закрив ранкове пленарне засідання і закликав позапланово зібратися членів аграрного комітету для розв’язання ряду питань.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців.
- Раніше Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.