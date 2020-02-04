Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Згідно зі статтею 83 Конституції України третю сесію Верховної Ради IX скликання оголошую відкритою”, – оголосив Разумков.

Після цього нардепи виконали Гімн України.

У залі засідань на ранковому засіданні зареєструвалися 360 народних обранців.

Після реєстрації перед депутатами виступив Разумков. Він зазначив, що хоча попередня сесія ВР “іноді була досить важкою”, а в залі відбувалися “серйозні дискусії”, але Парламент “працює злагоджено”.

“Більше половини законопроєктів, які стали законами, під час другої сесії набрали конституційну більшість і були підтримані більш ніж 300 голосами. Це доводить те, що ми досить непогано працюємо”, – зазначив Разумков.

Він уточнив, що потрібно реалізувати “ще багато речей, які обіцяли виборцям”.

Спікер ВР також висловив надію що нова сесія буде не менш ефективною.

“Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зберегти той ефективний темп, але плануємо покращити якість нашої роботи”, – підсумував Разумков, побажавши нардепам плідної роботи.