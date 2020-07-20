Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вимагати зміни до Конституції може тільки український народ, президент України або народні депутати. У будь-якої іншої країни немає такого права.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Разумков прокоментував вимоги Росії внести зміни до Основного закону України щодо Донбасу.

“Вносити зміни до Конституції України може вимагати тільки український народ, українське суспільство, українська Верховна Рада, народні депутати, президент, інші інститути, які працюють в інтересах нашої держави. Будь-яка інша держава не має такого права. Ми не пропонуємо зміни до їхніх законів, тим більше в їхню Конституцію, думаю, ми самі розберемося з нашою Конституцією”, – рішуче заявив спікер.

За словами Разумкова, зараз законодавцям потрібно ще багато працювати, щоб повернути тимчасово окупованих території Донбасу та Криму.

“Ми готові працювати і ухвалювати закони, які дозволять нам повернути тимчасово окуповані території, повернути своїх людей, повернути свої кордони, виходячи виключно з інтересів української держави”, – підкреслив Дмитро Разумков.

Фото: Ян Доброносов, #Букви