Про це повідомляють #Букви із посиланням на брифінг Разумкова в кулуарах Парламенту.
“Партію створювати будемо… Я сподіваюся, що в ній буде достатня кількість людей, які готові боротися з труднощами…” – сказав Разумков.
Він згадав останні соцопитування та рейтинги партій.
“Люди у нас дуже розумні, люди все бачать. Як демонструють останні рейтинги: люди погано ставляться до некомпетентності, і погано ставляться до свавілля і несправедливості”, – сказав Дмитро Разумков.
Голова міжфракційного об’єднання запевнив, що він не буде “гнатися за кількістю” народних депутатів у своїй політсилі, його цікавить якість.
“В стінах Парламенту достатньо формувань, які об’єднуються на принципах кількості. Все ж таки “Розумна політика” має бути розумною і повинна бути такою у кадровому форматі”, – сказав Дмитро Разумков.
Фото: #Букви
Нагадаємо, що у міжфракційне об’єднання “Розумна політика” крім Разумкова увійшли: Володимир Козак (“Слуга народу”); Василь Мокан (“Слуга народу”); Роман Соха (“Слуга народу”); Андрій Ніколаєнко (“Батьківщина”); Неллі Яковлєва (“Слуга народу”); Оксана Дмитрієва (“Слуга народу”); Валерій Божик (“Слуга народу”); Дмитро Микиша (“Слуга народу”); Артем Дмитрук (позафракційний); Ольга Саладуха (“Слуга народу”); Олег Воронько (“Слуга народу”); Олександр Бакумов (“Слуга народу”); Людмила Буймістер (позафракційна); Ольга Коваль (“Слуга народу); Дар’я Володіна (“Слуга народу”); Михайло Новіков (“Слуга народу”); Роман Бабій (“Слуга народу”); Аліна Загоруйко (“Слуга народу”); Костянтин Касай (“Слуга народу”); Дмитро Гурін (“Слуга народу”); Євген Петруняк (“Слуга народу”); Іван Юнаков (“Слуга народу”); Михайло Крячко (“Слуга народу”).
Водночас Володимир Кабаченко (“Батьківщина”), який раніше підписався під списком нардепів, які ввійшли до складу МФО, відкликав свій підпис.
Відсторонення Разумкова
У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Ще 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
На тлі новин про свою відставку Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів. Президент України Володимир Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.
Відставці передувало надсилання Разумковим законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- Раніше голова фракції “Слуги народу”Давид Арахамія заявив, що поки не обговорюють питання щодо позбавлення колишнього спікера Ради, нардепа від “СН” Дмитра Разумкова мандата.