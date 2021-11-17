Про це повідомляють #Букви із посиланням на брифінг Разумкова в кулуарах Парламенту.

“Партію створювати будемо… Я сподіваюся, що в ній буде достатня кількість людей, які готові боротися з труднощами…” – сказав Разумков.

Він згадав останні соцопитування та рейтинги партій.

“Люди у нас дуже розумні, люди все бачать. Як демонструють останні рейтинги: люди погано ставляться до некомпетентності, і погано ставляться до свавілля і несправедливості”, – сказав Дмитро Разумков.

Голова міжфракційного об’єднання запевнив, що він не буде “гнатися за кількістю” народних депутатів у своїй політсилі, його цікавить якість.

“В стінах Парламенту достатньо формувань, які об’єднуються на принципах кількості. Все ж таки “Розумна політика” має бути розумною і повинна бути такою у кадровому форматі”, – сказав Дмитро Разумков.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що у міжфракційне об’єднання “Розумна політика” крім Разумкова увійшли: Володимир Козак (“Слуга народу”); Василь Мокан (“Слуга народу”); Роман Соха (“Слуга народу”); Андрій Ніколаєнко (“Батьківщина”); Неллі Яковлєва (“Слуга народу”); Оксана Дмитрієва (“Слуга народу”); Валерій Божик (“Слуга народу”); Дмитро Микиша (“Слуга народу”); Артем Дмитрук (позафракційний); Ольга Саладуха (“Слуга народу”); Олег Воронько (“Слуга народу”); Олександр Бакумов (“Слуга народу”); Людмила Буймістер (позафракційна); Ольга Коваль (“Слуга народу); Дар’я Володіна (“Слуга народу”); Михайло Новіков (“Слуга народу”); Роман Бабій (“Слуга народу”); Аліна Загоруйко (“Слуга народу”); Костянтин Касай (“Слуга народу”); Дмитро Гурін (“Слуга народу”); Євген Петруняк (“Слуга народу”); Іван Юнаков (“Слуга народу”); Михайло Крячко (“Слуга народу”).

Водночас Володимир Кабаченко (“Батьківщина”), який раніше підписався під списком нардепів, які ввійшли до складу МФО, відкликав свій підпис.

Відсторонення Разумкова

У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.