Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Політик сказав, що таке рішення він прийняв задля реалізації своїх амбіцій та змін у країні.

“Я реалізую всі амбіції, які будуть, для того, щоб дійсно змінити цю країну. Те, що не вийшло зробити у 19-му році, будемо робити далі. Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що у наступних виборах я також братиму участь. В іпостасі тих, хто йде на ці вибори. І президентські, і парламентські”, – сказав він.

Разумков наголосив, що створюватиме саме партію, а не “партійний проєкт”.

“Я встигну. Я багато що встиг з 2018 по 2019-й, результати говорять самі за себе. І я впевнений, що я встигну до наступних парламентських виборів разом з людьми, які йдуть сьогодні зі мною і які, я сподіваюся, доєднаються до нас згодом”, – додав він.

Відсторонення Разумкова з поста спікера ВР

У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.