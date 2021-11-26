Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Політик сказав, що таке рішення він прийняв задля реалізації своїх амбіцій та змін у країні.
“Я реалізую всі амбіції, які будуть, для того, щоб дійсно змінити цю країну. Те, що не вийшло зробити у 19-му році, будемо робити далі. Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що у наступних виборах я також братиму участь. В іпостасі тих, хто йде на ці вибори. І президентські, і парламентські”, – сказав він.
Разумков наголосив, що створюватиме саме партію, а не “партійний проєкт”.
“Я встигну. Я багато що встиг з 2018 по 2019-й, результати говорять самі за себе. І я впевнений, що я встигну до наступних парламентських виборів разом з людьми, які йдуть сьогодні зі мною і які, я сподіваюся, доєднаються до нас згодом”, – додав він.
Відсторонення Разумкова з поста спікера ВР
У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Ще 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
На тлі новин про свою відставку Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів. Президент України Володимир Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.
Відставці передувало надсилання Разумковим законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- 16 листопада Разумков підтвердив створення партії на основі міжфракційного об’єднання “Розумна політика”.
- Раніше він же подав до керівництва Парламенту заяву про створення нового міжфракційного депутатського об’єднання “Розумна політика”. До нього увійде 25 нардепів.