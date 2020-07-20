Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, журналісти попросили спікера Парламенту прокоментувати те, що рейтинги Ради 9-го скликання падають.

“На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Завжди. Я не пам’ятаю таких прикладів не тільки в історії української влади, а й взагалі в історії демократичної влади, щоб було зростання. Насправді якщо ми подивимося на українські реалії при чинній владі, то як раз і були позитивні сплески. Якщо ми в загальному подивимося на тренд, то він йде за такою трохи негативної кривої, але я думаю, що говорити про втрату довіри рано”, – сказав Дмитро Разумков.

Фото: Ян Доброносов, #Букви

За його словами, Парламент – найбільш відкритий державний орган.