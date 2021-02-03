Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони за застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, а також телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, рішення про санкції на РНБО приймалося “шляхом письмового опитування”. Разумков заявив, що утримався від голосування, оскільки не надійшло “додаткової інформації” від спецслужб з цього питання.

“Додаткової інформації від представників спецслужб не було в тому пакеті документів, який був наданий на ознайомлення мені особисто. І, на жаль, інформації від голови СБУ я також не чув. Обговорення, як зазвичай буває, з даного питання не було… Якщо така інформація є, то мені здається, що вона не повинна бути в закритому режимі. Тому що суспільство і журналістське співтовариство повинні розуміти позицію і фактаж”, – зазначив Разумков.

На його думку, санкції необхідно вводити щодо тих, “кого ми не можемо покарати тут: іноземні держави, іноземні суб’єкти господарювання, які виходять за межі можливостей українських правоохоронних органів, органів, що відповідають за національну безпеку, і можуть відповідати перед українським судом”.

Разумков наголосив, що “закон повинен бути один для всіх”, і якщо “людина помічена у фінансуванні тероризму”, то тут потрібні “не санкції, а кримінальна відповідальність і в’язниця”.

“Кожен, хто фінансує тероризм, допомагає “ЛНР/ДНР” або помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством… Якщо ми говоримо про тероризм, і ці люди знаходяться на території нашої країни, і є інформація, що вони допомагають якось “ЛНР/ДНР” або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора, подання, підозра, і в рамках чинного законодавства український суд повинен винести рішення. Якщо є (докази, – ред.) – суворе покарання згідно з українським законодавством”, – заявив Разумков.