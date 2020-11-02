Про це Разумков повідомив під час погоджувальної ради.
“На четвер (5 листопада, – ред.) ми плануємо розгляд бюджету”, – сказав Разумков. Це буде розгляд у першому читанні.
Також на порядку денному у нардепів закон про інвестиційні няні.
“На цьому тижні ми будемо розглядати так званий законопроєкт про інвест-нянь. Я думаю, що в четвер будемо його розглядати, якщо все буде добре”, – сказав Разумков.
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