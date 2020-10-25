Верховна Рада України розпочне розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік на найближчому пленарному тижні.

Про це повідомив у коментарі журналістам спікер ВР Дмитро Разумков.

Він запевнив, що Рада працюватиме в листопаді, “якщо не трапиться чогось екстраординарного” (в жовтні ВР практично не збиралася на засідання через спалах коронавірусу).

“Якщо не трапиться чогось екстраординарного, то… другого (листопада, – ред.) у нас з вами буде погоджувальна рада, а з третього у нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні ми повинні, якщо все буде добре, перейти до розгляду бюджету на 2021 рік”, – зазначив Разумков.

При цьому він не виключив, що складна епідеміологічна ситуація в Україні може вплинути на роботу Парламенту.

“Але поки що не плануємо змінювати режим роботи. Будемо дивитися, будемо виходити з тієї ситуації, яка буде 2-3 листопада”, – уточнив Разумков.

(На відео – з 2:50)