Про це повідомив сьогодні в коментарі журналістам спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

“Станом на сьогодні, наскільки я пам’ятаю… додаткових коштів для проведення якихось опитувань не передбачено. Наскільки мені відомо, законів не було ухвалено, які б дозволяли проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх (опитування, – ред .) на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам’ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці”, – зазначив Разумков.

Він уточнив, що державний бюджет України та внесені зміни до нього не передбачають коштів на проведення такого опитування.

“Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які б були зареєстровані як зміни до головного фінансового документа нашої країни, також немає. Тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу”, – заявив Разумков.

Він також прокоментував заяву першого віце-спікера Руслана Стефанчука, що запропоноване Володимиром Зеленським опитування – це “пробник референдуму”. Спікер Парламенту наголосив, що всенародне опитування в день місцевих виборів не може бути репетицією референдуму.

“Якщо ми говоримо про репетицію, я думаю, при всій повазі до колег, що це не може бути репетицією. Тому що референдум – це чітко визначений законом захід. Станом на сьогодні у нас є закон про народовладдя, який у майбутньому і буде визначати, як проходитимуть референдуми”, – заявив Разумков.

(На відео – з 01:00 та 04:10)