Станом на 31 серпня коронавірусом COVID-19 у цілому (з початку спалаху в нашій країні) заразилися 23 народні депутати і 7 працівників апарату Верховної Ради.

Про це повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради спікер Парламенту Дмитро Разумков.

Він, зокрема, підтримав пропозицію запросити на годину запитань до Уряду міністра охорони здоров’я Максима Степанова, щоб він розповів про ситуацію з COVID-19.

“Навіть у Верховній Раді на сьогодні ми маємо 23 колег, які захворіли, або навіть зараз хворіють. І 7 випадків в апараті Верховної Ради”, – зазначив Разумков.

У зв’язку з цим спікер ВР звернувся до представників усіх депутатських фракцій і груп та до голів комітетів, закликавши дотримуватися в Парламенті маскового режиму.

“Мене трохи дивувала ситуація на останньому засіданні Верховної Ради з масковим режимом. Будь ласка, давайте ставитися відповідально і до себе, і до колег, які поруч. Коли ви виходите виступати – питань немає, знімається маска, але потім в залі потрібно бути в масці. Ми, в тому числі, демонструємо нашу відповідальність”, – наголосив Разумков.

(На відео – з 57:06)