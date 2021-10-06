Про це повідомила прессекретарка спікера ВР Ольга Туній.
“У зв’язку з численними зверненнями журналістів, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті на другому та третьому поверхах!” – зазначила вона.
Відтепер у пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси у залі засідань – 30 осіб, у кулуарах 2-го поверху – 200 осіб.
Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.
Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- Нещодавно Дмитро Разумков анонсував направлення законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.