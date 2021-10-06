Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті.

Про це повідомила прессекретарка спікера ВР Ольга Туній.

“У зв’язку з численними зверненнями журналістів, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті на другому та третьому поверхах!” – зазначила вона.

Відтепер у пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси у залі засідань – 30 осіб, у кулуарах 2-го поверху – 200 осіб.

Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.