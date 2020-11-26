Глава Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що його потореий тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним.

Про це він написав у Facebook.

“Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі “позитивний”. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня”, – написав Разумков.

Він також висловив сподівання скоро повернутися до повноцінної парламентської роботи.

“Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи”, – пише очільник парламенту.