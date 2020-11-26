Про це він написав у Facebook.
“Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі “позитивний”. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня”, – написав Разумков.
Він також висловив сподівання скоро повернутися до повноцінної парламентської роботи.
“Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи”, – пише очільник парламенту.
- Напередодні стало відомо, що у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова виявили коронавірус.
- 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
- Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.