Голова Парламенту Дмитро Разумков пропонує народним депутатам провести сьогодні ще одного позачергове засідання Ради.

Про це Разумков сказав під час погоджувальної ради, повідомляють #Букви.

Дану пропозицію голова Ради озвучив для того, щоб у нардепів була можливість розглянути і прийняти законопроєкт №3254 “Про внесення зміни до Закону України” Про Державний бюджет України на 2020 рік “щодо безперебійного забезпечення харчування військовослужбовців”.

“Є пропозиція, якщо буде стовідсоткова підтримка всіх фракцій, через рішення погоджувальної провести додаткове позачергове засідання, яке відбудеться відразу після першого позачергового засідання. Воно буде складатися з одного питання – №3254”, – сказав Дмитро Разумков.