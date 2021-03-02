Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Демонстрація функціоналу кнопки відбулася після завершення пленарного засідання ВР.

Разумков назвав запровадження кнопки “великим досягненням для українського парламентаризму”. Вона дасть змогу унеможливити неперсональне голосування народних депутатів (“кнопкодавство”).

“Я сподіваюся, що відсьогодні ми почнемо жити в нових реаліях. І говорити про те, що знову хтось кнопкодавив у стінах Верховної Ради, ми просто вже не зможемо”, – заявив Разумков, додавши, що “обійти” сенсорну кнопку за допомогою якихось хитрощів не вийде.

Згідно з новими правилами голосування у ВР, нардепи спершу повинні натискати сенсорну кнопку, а потім кнопки “за”, “проти”, “утримався”.

Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. Тобто депутат одночасно повинен тримати дві кнопки: сенсорну і кнопку голосування.

Це не дає змоги одночасно голосувати більш ніж з одного робочого місця.

А так виглядає процес голосування сенсорною кнопкою: