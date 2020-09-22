Про це йшлося в його інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

Як повідомлялося раніше, на початку вересня Комітет виборців України, рух “Чесно” та інші організації оприлюднили звіт, згідно з яким показники законодавчої продуктивності роботи депутатів 9 скликання виявилися нижчими, ніж у їх попередників. Так депутати попереднього скликання за рік роботи прийняли більшу кількість законів та зареєстрували більше законопроєктів.

Разумков не погодився з висновками КВУ та руху “Чесно” та запропонував звернути увагу на те, що парламент працював в умовах епідемії, а також витратив чимало часу на розгляд великої кількості поправок до закону щодо відкриття ринку землі та “антиколомойського закону”.