Про це йшлося в його інтерв’ю телеканалу “Прямий”.
Як повідомлялося раніше, на початку вересня Комітет виборців України, рух “Чесно” та інші організації оприлюднили звіт, згідно з яким показники законодавчої продуктивності роботи депутатів 9 скликання виявилися нижчими, ніж у їх попередників. Так депутати попереднього скликання за рік роботи прийняли більшу кількість законів та зареєстрували більше законопроєктів.
Разумков не погодився з висновками КВУ та руху “Чесно” та запропонував звернути увагу на те, що парламент працював в умовах епідемії, а також витратив чимало часу на розгляд великої кількості поправок до закону щодо відкриття ринку землі та “антиколомойського закону”.
“Так, але рух “Чесно”… При всій повазі до колег… Так само як і КВУ… Давайте пригадаємо, скільки з року нашої роботи забрала земля. Чотири місяці! Давайте згадаємо, скільки забрав закон про банки. Давайте згадаємо, чи під час роботи Верховної Ради минулого скликання був коронавірус, який змусив нас працювати м’яко кажучи у незвичному режимі. А потім давайте порахуємо, скільки годин ми провели під час прийняття рішень і скільки було прийнято за цей час, а скільки в минулому”, — сказав він.
Також Разумков зауважив, що за рік роботи парламент 9 скликання ухвалив конституційною більшістю (понад 300 голосів нардепів) 143 закони, тоді, як парламент 8-го скликання — 26. На його думку, це свідчить про ефективність роботи Верховної Ради як такої, а не лише монобільшості.
Зазначимо, що голова КВУ Олексій Кошеля раніше наголошував, що карантин та пандемія не пов’язані з низькими результатами роботи Ради за минулий рік.
“Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом”, — наголосив він.
- Нагадаємо, раніше КВУ повідомляли, що народні обранці від “Слуги народу” виступають у парламенті менше, ніж представники інших фракцій.