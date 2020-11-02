Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення уряду про використання бюджетних коштів фонду боротьби з COVID-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів і закликав правильно розставляти пріоритети.

Про це він сказав під час погоджувальної ради.

“В першу чергу я хотів би звернутись до Комітету з питань бюжету. Давайте відповідально ставитись до того, куди ми витрачаємо кошти ковідного фонду. Я розумію, що у нас багато галузей, які потребують підтримки, – я маю на увазі і кіно, і фото, і театри. Але давайте виставляти пріорітети – у нас сьогодні є медики, вчителі, військовослужбовці на Сході, правоохоронці, які виконують роботу, пов’язану з ризиком ковіду”, – сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що парламент прийматиме виважені рішення і розумітиме, куда направляти кошти, яких не так багато.