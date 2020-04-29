Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Спікер зазначив, що поки в Раду не надходило подання на призначення Ольги Буславець на місце міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

При цьому він не став коментувати ймовірність сценарію, за якого Буславець перетвориться на “Уляну Супрун”, тобто постійно буде в статусі виконувача обов’язків очільника відомства.

“Я думаю, що мені некоректно це коментувати, оскільки я не можу вносити подання на міністрів. Оцінювати її роботу поки що рано. Вона тільки приступила до своїх функцій. Колеги з профільного міністерства неформально відгукуються про неї досить непогано, кажуть, що вона професійна в тих чи інших сферах”, – заявив Разумков.

Також спікер сказав, що Рада не отримувала подання на очільників Міністерства культури та Міністерства освіти і науки.

Зазначимо, наразі постійних очільників немає в трьох міністерствах. Виконувачів обов’язків міністрів призначено у Міністерство освіти і науки (Любомира Мандзій), Міністерство культури та інформполітики (Світлана Фоменко) та Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища (Ольга Буславець).