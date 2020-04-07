Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Lb.ua”.

Разумков зазначив, що напередодні важливих голосувань в Раді на різних ресурсах з’являлася інформація про нібито конфлікти між ним і президентом.

“Ці публікації особливо смішно читати, тому що тоді, коли ця розмова нібито відбулася, я був в Латвії, у відрядженні. Дискусії були завжди, в тому числі, під час виборчої кампанії. Ненормально, коли їх немає. Вони носять робочий, людський, конструктивний характер. Мені здається, що з президентом у нас абсолютно нормальні відносини. Принаймні, хочеться в це вірити”, – сказав Разумков.

Він же вважає, що парламент завжди був самостійною інституцією, тому некоректно говорити про “монобільшість президента”.