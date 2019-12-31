Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що на законодавчому рівні будуть створені більш жорсткі регулятори, що передбачають відповідальність за кнопкодавство.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Він назвав кнопкодавство “проблемою, яку треба вирішувати”.

“Однак це проблема, яку треба вирішувати. Я сподіваюся надалі ми зможемо змінити законодавство, яке б більш жорстко карала таких народних депутатів”, – сказав Разумков.

Разумков підкреслив, що в Парламенті дев’ятого скликання кнопкодавство стало винятком, а не повсякденною практикою.