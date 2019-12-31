Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Він назвав кнопкодавство “проблемою, яку треба вирішувати”.
“Однак це проблема, яку треба вирішувати. Я сподіваюся надалі ми зможемо змінити законодавство, яке б більш жорстко карала таких народних депутатів”, – сказав Разумков.
Разумков підкреслив, що в Парламенті дев’ятого скликання кнопкодавство стало винятком, а не повсякденною практикою.
- Раніше рух “Чесно” заявив про неперсональне голосування депутата Василя Німченка, який виступав за криміналізацію “кнопкодавства”.
- 29 жовтня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, що передбачає введення штрафів за неперсональне голосування народних депутатів (“кнопкодавство”).
- У вересні на “кнопкодавстві” були спіймані двоє “слуг народу” – Сергій Литвиненко та Олена Копанчук. Пізніше вони публічно вибачилися за свій вчинок.