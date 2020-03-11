Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков рекомендував народним депутатам скасувати або відкласти відрядження за кордон через поширення в світі коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в розпорядженні голови ВР, оприлюдненому на сайті Парламенту.

“У зв’язку із ситуацією, що склалася у світі, у тому числі в країнах ЄС, внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом, з метою запобігання виникненню та поширенню масових інфекційних захворювань, забезпечення сталої роботи Верховної Ради України та її органів..: народним депутатам України, працівникам Апарату ВРУ наполегливо рекомендую скасувати або відтермінувати службові відрядження за межі України до зміни епідемічної ситуації у світі”, – йдеться в документі.

Крім того, керівнику Апарату Парламенту рекомендовано вжити необхідні профілактичні, організаційні та матеріально-технічні заходи для запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб в адміністративних будівлях ВР.