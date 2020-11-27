У суботу, 28 листопада, у Верховній Раді України має відбутися нарада голів фракцій. Вона пройде за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови фракції “Голосу” Ярослав Железняк.

За його словами, нараду скликає спікер ВР Дмитро Разумков.

“Завтра, об 11:00 суботи, голова Парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій. Будуть гості: прем’єр, голова Офісу президента і його заступники”, – зазначив Железняк.

За словами нардепа, нараду планується провести офлайн (тобто в очному режимі). Однак президія Ради, “хто ще з COVID-19”, буде “на онлайн-підключенні”.

Железняк наголосив, що востаннє така велика нарада проводилася, “як тільки ввели карантин”.

Темою наради 28 листопада стане “робота Парламенту в грудні”.

Очікується, що будуть обговорюватися наступні питання:

• державний бюджет на 2021 рік;

• закони щодо “конституційної кризи” (мова йде про відновлення скасованих Конституційним судом пунктів антикорупційного законодавства);

• закон про призначення голови Національного антикорупційного бюро (напередодні Кабінет Міністрів погодив внесення до Верховної Ради законопроєкту, яким пропонується надати ВР повноваження зі звільнення директора НАБУ);

• закони про підтримку бізнесу і відтермінування введення РРО (касових апаратів) для фізосіб-підприємців.