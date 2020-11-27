Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови фракції “Голосу” Ярослав Железняк.
За його словами, нараду скликає спікер ВР Дмитро Разумков.
“Завтра, об 11:00 суботи, голова Парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій. Будуть гості: прем’єр, голова Офісу президента і його заступники”, – зазначив Железняк.
За словами нардепа, нараду планується провести офлайн (тобто в очному режимі). Однак президія Ради, “хто ще з COVID-19”, буде “на онлайн-підключенні”.
Железняк наголосив, що востаннє така велика нарада проводилася, “як тільки ввели карантин”.
Темою наради 28 листопада стане “робота Парламенту в грудні”.
Очікується, що будуть обговорюватися наступні питання:
• державний бюджет на 2021 рік;
• закони щодо “конституційної кризи” (мова йде про відновлення скасованих Конституційним судом пунктів антикорупційного законодавства);
• закон про призначення голови Національного антикорупційного бюро (напередодні Кабінет Міністрів погодив внесення до Верховної Ради законопроєкту, яким пропонується надати ВР повноваження зі звільнення директора НАБУ);
• закони про підтримку бізнесу і відтермінування введення РРО (касових апаратів) для фізосіб-підприємців.
- Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Тепер законопроєкт передадуть до Верховної Ради.