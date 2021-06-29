Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляє пресслужба Ради.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 1 липня 2021 року.

Разумков підписав Розпорядження № 169 “Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання” на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Що розглянуть нардепи на позачерговому засіданні 1 липня:

1) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо спрямування частини коштів програми “Велике будівництво” на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (реєстр. № 5551);

2) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655);

3) проєкт Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5656);

4) проєкт Закону України про корінні народи України (реєстр. № 5506);

5) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстр. № 5501-д);

6) проєкт Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5502-д);

7) проєкт Закону України про внесення змін до розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України у зв’язку із втратою чинності Законом України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” (реєстр. № 5503-д);

8) проєкт Закону України про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (реєстр. № 5599);

9) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600).

Зазначимо, на думку Комітету з питань інтеграції України до ЄС, президентський законопроєкт “про олігархів” потребує доопрацювання.

Як сповіщалося, Зеленський вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт “про олігархів” в травні. Зеленський також заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.

Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.

Понад 35% українців вважають популізмом оголошену президентом Володимиром Зеленським деолігархізацію в Україні. Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.