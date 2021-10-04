Про це у Facebook повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.
“Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 07 жовтня о 16:00, на вимогу 153 народних депутатів”, – повідомила Туній.
На порядку денному – сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.
Нагадаємо, що 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- Нещодавно Дмитро Разумков анонсував направлення законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.