Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання парламенту. Воно відбудеться у четвер, 7 жовтня.

Про це у Facebook повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

“Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 07 жовтня о 16:00, на вимогу 153 народних депутатів”, – повідомила Туній.

На порядку денному – сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.