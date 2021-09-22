Про це повідомила спікерка голови ВРУ Ольга Туній.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на вимогу 165 народних депутатів позачергового засідання Парламенту в четвер, 23 вересня, о 16:00”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на порядку денному – чотири законопроєкти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.