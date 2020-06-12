У прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля є кандидатури на вакантні посади міністрів, але він поки їх не вносив до Парламенту.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Зокрема, вакантні посади міністра енергетики, міністра екології, міністра освіти.

“Кандидатури є. Коли він їх внесе, треба буде, щоб ще їх розглянула фракція більшості”, – зазначив Разумков.

Коментуючи можливе створення Міністерства оборонно-промислового комплексу, спікер ВР уточнив, що, можливо, окремого відомства не буде, а введуть посаду віце-прем’єра з ОПК.

Разумков нагадав, що обов’язки міністра енергетики поки виконує Ольга Буславець. Що стосується Міністерства освіти, то, за словами спікера, з остаточною кандидатурою на посаду міністра ще не визначилися.

“У міністерстві енергетики поки ці повноваження виконує Буславець – про неї говорять і погано, і добре, але, думаю, що правда десь посередині. Щодо міністра освіти кандидатури поки немає”, – заявив Разумков.

Коментуючи суперечливу кандидатуру колишнього члена Партії регіонів Сергія Шкарлета як міністра освіти, спікер ВР повідомив, що вона поки не внесена.

“Неприйняття (кандидатури Шкарлета в Парламенті, – ред.) немає, бо немає поданої кандидатури. Я чув багато варіантів, імена інших міністрів і віце-прем’єрів, але я звик більше довіряти своїм очам, тому як тільки надійде пропозиція, ми її розглянемо” , – зазначив Разумков.