Голова Веховной Ради Дмитро Разумков запевняє, що поїздка більше 20 нардепів на Всесвітній економічний форум в Швейцарії не коштуватиме українцям "жодної гривні".

Про це йшлося в ефірі шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами Разумкова, більшість відряджень народних депутатів України вони оплачують самостійно й поїздка до Давосу (Швейцарія) — не виняток.

“Не їдуть (за рахунок держави — ред.). Я як голова Верховної Ради їх не відправляв. … Від Верховної Ради намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно. Це виключно НАТО, виключно ПАРЄ. Все відрядження в 99% відбуваються не за рахунок державного бюджету України. Так само і відвідування Давоса не вимагатиме чи не коштуватиме громадянам нашої держави жодної гривні”, — запевнив Разумков.

На відео з 31 хвилини