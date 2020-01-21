Про це йшлося в ефірі шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
За словами Разумкова, більшість відряджень народних депутатів України вони оплачують самостійно й поїздка до Давосу (Швейцарія) — не виняток.
“Не їдуть (за рахунок держави — ред.). Я як голова Верховної Ради їх не відправляв. … Від Верховної Ради намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно. Це виключно НАТО, виключно ПАРЄ. Все відрядження в 99% відбуваються не за рахунок державного бюджету України. Так само і відвідування Давоса не вимагатиме чи не коштуватиме громадянам нашої держави жодної гривні”, — запевнив Разумков.
На відео з 31 хвилини
- Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь в міжнародному економічному форумі в Давосі, який відбудеться 21-24 січня.
- 20 січня стало відомо, що на економічний форум в Давосі з Президентом України Володимиром Зеленським полетять більше 20-ти народних депутатів.