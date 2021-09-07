Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В залі зареєстровано 285 народних депутатів України.

На відкритті сесії присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, голови дипломатичних представництв іноземних держав та інші офіційні особи.

“Шосту сесію IX скликання оголошую відкритою”, – зазначив Разумков.

Після цього у сесійній залі у виконанні хору прозвучав Державний Гімн України.

Згідно з порядком денним, сьогодні депутати планують розглянути у першому читанні: проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам (5324), проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (5641), проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668) та інші.

Крім того, у другому читанні депутати розглядатимуть проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки”, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (4416-1), проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розташовано) (5248) та проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях (3952).